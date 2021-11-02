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Aliye Mutlu
Aliye Mutlu
10 Parça | 35:10
Balkan türküleriyle bilinen Aliye Mutlu aynı zamanda pop şarkılarıyla da ünlü. İşte dupduru sesiyle Aliye Mutlu'nun türkülerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Ederlezi
Aliye Mutlu
06:04
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02
Çalın Davulları
Aliye Mutlu
01:51
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03
Drama Köprüsü
Aliye Mutlu
01:25
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04
Beyaz Giyme
Aliye Mutlu
04:06
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05
Mendilimin Yeşili
Aliye Mutlu
03:26
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06
Neredesin Sen
Aliye Mutlu
03:47
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07
Hasretinle Yandı Gönlüm
Aliye Mutlu
03:13
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08
Fikrimin İnce Gülü
Aliye Mutlu
03:47
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09
Seni Alırsa Fırtına
Aliye Mutlu
03:54
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10
Kopar Gider İçimde Aşk
Aliye Mutlu
03:37
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