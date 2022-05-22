×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Müzik Türleri Türkü Allı Turnam
Allı Turnam

Allı Turnam

Türkü

11 Parça | 50:07
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ses Verin Dağlar

Musa Eroğlu 04:26
02

Yare Söyleme

Zara 05:05
03

Telli turnam

Orhan Hakalmaz 04:25
04

Yaralı Ceylan

Kubat 04:30
05

Yarin Olayım

Hüseyin Turan 04:20
06

Papatya Falı

Fatih Kısaparmak 03:53
07

Kütahya'nın Pınarları

Zara 04:43
08

Suzan Suzi

Yavuz Bingöl 02:48
09

Duvarda Sazım

Selda Bağcan 05:03
10

Açma Zülüflerin

Neşet Ertaş 04:28
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Neşet Ertaş
Ahmet Kaya
En Güzel Türküler
Musa Eroğlu
Selda Bağcan
Yavuz Bingöl
Zara
Cengiz Özkan
Fatih Kısaparmak
Aşık Veysel
Emel Taşçıoğlu
Erkan Oğur
Güler Duman
Hüseyin Turan
Kubat
Kıvırcık Ali
Orhan Hakalmaz
Sümer Ezgü
Uğur Işılak
Şükriye Tutkun
;

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı