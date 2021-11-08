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Aşık Veysel
Aşık Veysel
9 Parça | 45:54
Türkünün en dokunaklı halini dinleyicisine sunan Aşık Veysel, halk ozanıdır. İşte Aşık Veysel'in türkülerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Uzun İnce Bir Yoldayım
Aşık Veysel
02:21
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02
Güzelliğin On Para Etmez
Aşık Veysel
04:30
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03
Kara Toprak
Aşık Veysel
09:22
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04
Uzun İnce Bir Yoldayım (Şiir)
Aşık Veysel
02:33
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05
Kızılırmak Seni
Aşık Veysel
04:32
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06
Dostlar Beni Hatırlasın
Aşık Veysel
05:58
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07
Bulamadım
Aşık Veysel
04:31
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08
Mecnunum Leylamı Gördüm
Aşık Veysel
02:41
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