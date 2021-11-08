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Aşık Veysel

Aşık Veysel

9 Parça | 45:54

Türkünün en dokunaklı halini dinleyicisine sunan Aşık Veysel, halk ozanıdır. İşte Aşık Veysel'in türkülerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Uzun İnce Bir Yoldayım

Aşık Veysel 02:21
02

Güzelliğin On Para Etmez

Aşık Veysel 04:30
03

Kara Toprak

Aşık Veysel 09:22
04

Uzun İnce Bir Yoldayım (Şiir)

Aşık Veysel 02:33
05

Kızılırmak Seni

Aşık Veysel 04:32
06

Dostlar Beni Hatırlasın

Aşık Veysel 05:58
07

Bulamadım

Aşık Veysel 04:31
08

Mecnunum Leylamı Gördüm

Aşık Veysel 02:41

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KAPAT
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