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Bedia Akartürk
Bedia Akartürk
7 Parça | 35:08
Türk Halk Müziği'nin değerli isimlerinden biri olan Bedia Akartürk'ün türkülerini senin için derledik. İşte Bedia Akartürk'ün türkülerini dileyebileceğin çalma listesi...
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01
Zühtü
Bedia Akartürk
03:47
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02
Zalim Gurbet
Bedia Akartürk
02:40
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03
Zahide'm
Bedia Akartürk
06:50
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04
Yüce Dağ
Bedia Akartürk
04:35
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05
Niye Çattın Kaşlarını
Bedia Akartürk
07:19
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06
Leyli Leyli
Bedia Akartürk
04:01
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07
Gayrı Dayanamam
Bedia Akartürk
05:56
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