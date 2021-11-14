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7/24 Dinle Müzik Türleri Türkü Bedia Akartürk
Bedia Akartürk

Bedia Akartürk

7 Parça | 35:08

Türk Halk Müziği'nin değerli isimlerinden biri olan Bedia Akartürk'ün türkülerini senin için derledik. İşte Bedia Akartürk'ün türkülerini dileyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Zühtü

Bedia Akartürk 03:47
02

Zalim Gurbet

Bedia Akartürk 02:40
03

Zahide'm

Bedia Akartürk 06:50
04

Yüce Dağ

Bedia Akartürk 04:35
05

Niye Çattın Kaşlarını

Bedia Akartürk 07:19
06

Leyli Leyli

Bedia Akartürk 04:01
07

Gayrı Dayanamam

Bedia Akartürk 05:56

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KAPAT
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