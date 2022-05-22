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7/24 Dinle Müzik Türleri Türkü Beyaz Giyme
Beyaz Giyme

Beyaz Giyme

Türkü

10 Parça | 38:19
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başımda Bir Sevda Döner

Musa Eroğlu 02:59
02

Mihriban

Musa Eroğlu 04:19
03

Turnalar

Yavuz Bingöl 04:02
04

Drama Köprüsü

Aliye Mutlu 01:25
05

İki Keklik

Kubat 04:23
06

Ah Bu Gönlüm

Özhan Eren 04:51
07

‘Muhaliflerin başına çuval geçirildi’ / 05.02.22

Mahmut Övür 04:22
08

Bugün Ben Bir Güzel Gördüm

Erkan Oğur 04:59
09

Telgrafın Tellerine

Melihat Gülses 03:48
10

Beyaz Giyme

Hüseyin Turan 03:11
... KAPAT
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