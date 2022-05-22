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Beyaz Giyme
Türkü
10 Parça | 38:19
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01
Başımda Bir Sevda Döner
Musa Eroğlu
02:59
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02
Mihriban
Musa Eroğlu
04:19
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03
Turnalar
Yavuz Bingöl
04:02
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04
Drama Köprüsü
Aliye Mutlu
01:25
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05
İki Keklik
Kubat
04:23
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06
Ah Bu Gönlüm
Özhan Eren
04:51
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07
‘Muhaliflerin başına çuval geçirildi’ / 05.02.22
Mahmut Övür
04:22
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08
Bugün Ben Bir Güzel Gördüm
Erkan Oğur
04:59
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09
Telgrafın Tellerine
Melihat Gülses
03:48
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10
Beyaz Giyme
Hüseyin Turan
03:11
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