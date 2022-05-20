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7/24 Dinle Müzik Türleri Türkü Bir Ay Doğar
Bir Ay Doğar

Bir Ay Doğar

Türkü

10 Parça | 37:41
Hüzünlü türküleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Kara Tren, Bir Ay Doğar ve Söyleyemedim gibi türkülerin yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gitme Turnam

Musa Eroğlu 03:46
02

Ak Düştü

Nuray Hafiftaş 03:08
03

Seni Alırsa Fırtına

Aliye Mutlu 03:54
04

Hasretinle Yandı Gönlüm

Aliye Mutlu 03:13
05

Aşkın Cenazesi Var

Uğur Işılak 04:00
06

Söyleyemedim

Hüseyin Turan 04:48
07

Sen Benden Gittin Gideli

Erkan Oğur 03:46
08

Kara Tren

Yavuz Bingöl 04:54
09

Dağlar Dağladı Beni

Neşet Ertaş 03:06
10

Bir Ay Doğar

Orhan Hakalmaz 03:06
... KAPAT
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