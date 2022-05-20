Bir Ay Doğar

Türkü 10 Parça | 37:41 10 Parça | 37:41

Hüzünlü türküleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Kara Tren, Bir Ay Doğar ve Söyleyemedim gibi türkülerin yer aldığı çalma listesi...