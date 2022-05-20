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Türkü
Bir Ay Doğar
Bir Ay Doğar
Türkü
10 Parça | 37:41
Hüzünlü türküleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Kara Tren, Bir Ay Doğar ve Söyleyemedim gibi türkülerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Gitme Turnam
Musa Eroğlu
03:46
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02
Ak Düştü
Nuray Hafiftaş
03:08
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03
Seni Alırsa Fırtına
Aliye Mutlu
03:54
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04
Hasretinle Yandı Gönlüm
Aliye Mutlu
03:13
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05
Aşkın Cenazesi Var
Uğur Işılak
04:00
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06
Söyleyemedim
Hüseyin Turan
04:48
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07
Sen Benden Gittin Gideli
Erkan Oğur
03:46
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08
Kara Tren
Yavuz Bingöl
04:54
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09
Dağlar Dağladı Beni
Neşet Ertaş
03:06
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10
Bir Ay Doğar
Orhan Hakalmaz
03:06
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