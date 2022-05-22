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7/24 Dinle Müzik Türleri Türkü Bir Fırtına Tuttu Bizi
Bir Fırtına Tuttu Bizi

Bir Fırtına Tuttu Bizi

Türkü

10 Parça | 42:21
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kum Gibi

Ahmet Kaya 04:30
02

Gülüm

Kıvırcık Ali 05:15
03

Bir Fırtına Tuttu Bizi

Sümer Ezgü 03:59
04

Atma Beni Ellere

Hüseyin Turan 04:08
05

Urfanın Etrafı

Fatih Kısaparmak 03:17
06

Seni Alırsa Fırtına

Aliye Mutlu 03:54
07

Dönmem Geri

Zara 05:01
08

Nerdesin

Şükriye Tutkun 04:46
09

Yeşil Ördek

Orhan Hakalmaz 03:23
10

Dön Gayrı

Nuray Hafiftaş 04:08
... KAPAT
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