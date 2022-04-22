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Türkü
En Güzel Türküler
En Güzel Türküler
Türkü
17 Parça | 01:17:41
Gelmiş geçmiş en iyi türküleri bu çalma listesi altında topladık. İşte hoşuna gidebilecek türkülerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Gönül Dağı
Neşet Ertaş
04:58
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02
Karadır Kaşların
Musa Eroğlu
04:38
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03
Beyaz Giyme Toz Olur
Zara
04:21
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04
Gesi Bağları
Selda Bağcan
03:31
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05
Bülbülüm Altın Kafeste
Erkan Oğur
05:31
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06
Isırgan Otu
Kıvırcık Ali
04:57
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07
Koyunum Arap Gibi
Emel Taşçıoğlu
04:22
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08
Aynalı Körük
Sevcan Orhan
03:30
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09
Gemilerde Talim Var
Melihat Gülses
04:00
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Anonim
Besteci:
Anonim
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10
Yeşil Ördek
Orhan Hakalmaz
03:23
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