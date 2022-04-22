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7/24 Dinle Müzik Türleri Türkü En Güzel Türküler
En Güzel Türküler

En Güzel Türküler

Türkü

17 Parça | 01:17:41
Gelmiş geçmiş en iyi türküleri bu çalma listesi altında topladık. İşte hoşuna gidebilecek türkülerin yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gönül Dağı

Neşet Ertaş 04:58
02

Karadır Kaşların

Musa Eroğlu 04:38
03

Beyaz Giyme Toz Olur

Zara 04:21
04

Gesi Bağları

Selda Bağcan 03:31
05

Bülbülüm Altın Kafeste

Erkan Oğur 05:31
06

Isırgan Otu

Kıvırcık Ali 04:57
07

Koyunum Arap Gibi

Emel Taşçıoğlu 04:22
08

Aynalı Körük

Sevcan Orhan 03:30
09

Gemilerde Talim Var

Melihat Gülses 04:00
10

Yeşil Ördek

Orhan Hakalmaz 03:23
... KAPAT
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