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7/24 Dinle Müzik Türleri Türkü Eski Türküler
Eski Türküler

Eski Türküler

Türkü

14 Parça | 55:54
Hafızalarda yer etmiş unutulmaz türküleri senin için derledik. İşte Çarşambayı Sel Aldı, Havada Bulut Yok ve Tiridine Bandım gibi çok sevilen türkülerin yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Neredesin Sen

Neşet Ertaş 05:28
02

Gesi Bağları

Selda Bağcan 03:31
03

Uzun İnce Bir Yoldayım

Aşık Veysel 02:21
04

Hele Yar Zalim Yar

Gülcan Kaya 02:38
05

Fidayda

Hacer Buluş 04:29
06

Tiridine Bandım

Zehra Bilir 02:01
07

Yüksek Yüksek Tepelere

Türküler (Rengahenk) 04:01
08

İşte Gidiyorum Çesmi Siyahım

Aşık Mahzuni Şerif 03:51
09

Çökertme

Destanlaşan Türküler 06:08
10

Şeker Oğlan

Ankara Türküleri 04:24
... KAPAT
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