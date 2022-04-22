Eski Türküler

Türkü 14 Parça | 55:54 14 Parça | 55:54

Hafızalarda yer etmiş unutulmaz türküleri senin için derledik. İşte Çarşambayı Sel Aldı, Havada Bulut Yok ve Tiridine Bandım gibi çok sevilen türkülerin yer aldığı çalma listesi...