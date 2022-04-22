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Eski Türküler
Türkü
14 Parça | 55:54
Hafızalarda yer etmiş unutulmaz türküleri senin için derledik. İşte Çarşambayı Sel Aldı, Havada Bulut Yok ve Tiridine Bandım gibi çok sevilen türkülerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Neredesin Sen
Neşet Ertaş
05:28
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02
Gesi Bağları
Selda Bağcan
03:31
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03
Uzun İnce Bir Yoldayım
Aşık Veysel
02:21
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04
Hele Yar Zalim Yar
Gülcan Kaya
02:38
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05
Fidayda
Hacer Buluş
04:29
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06
Tiridine Bandım
Zehra Bilir
02:01
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07
Yüksek Yüksek Tepelere
Türküler (Rengahenk)
04:01
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08
İşte Gidiyorum Çesmi Siyahım
Aşık Mahzuni Şerif
03:51
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09
Çökertme
Destanlaşan Türküler
06:08
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10
Şeker Oğlan
Ankara Türküleri
04:24
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