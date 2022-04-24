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Osmanlı Türküleri
Osmanlı Türküleri
Türkü
6 Parça | 22:29
Osmanlı tarzı türküleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte birbirinden özel türkülerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Yuru Dilber Yuru
Lalezar Topluluğu
03:21
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02
Saçları Sarı Gözleri Mavi
Mahmut Celalettin Efendi
03:12
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03
Çöl Kızı
Haydar Tatlıyay
03:33
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04
Yine Yeşillendi Germir Bağları
Ahmet Gazi Ayhan
06:02
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05
Yaslan Kolum Üstüne
Faide Yıldız
03:16
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06
Dikmen Güzeli
Faide Yıldız
03:05
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