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7/24 Dinle Müzik Türleri Türkü Osmanlı Türküleri
Osmanlı Türküleri

Osmanlı Türküleri

Türkü

6 Parça | 22:29
Osmanlı tarzı türküleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte birbirinden özel türkülerin yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yuru Dilber Yuru

Lalezar Topluluğu 03:21
02

Saçları Sarı Gözleri Mavi

Mahmut Celalettin Efendi 03:12
03

Çöl Kızı

Haydar Tatlıyay 03:33
04

Yine Yeşillendi Germir Bağları

Ahmet Gazi Ayhan 06:02
05

Yaslan Kolum Üstüne

Faide Yıldız 03:16
06

Dikmen Güzeli

Faide Yıldız 03:05
... KAPAT
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