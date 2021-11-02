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7/24 Dinle Türler Türkü Özhan Eren
Özhan Eren

Özhan Eren

7 Parça | 35:09

Birçok sinema filmi ve reklamlara da müzik yapan başarılı sanatçı Özhan Eren'in türkülerini dinleyebileceğin çalma listesi... İşte Özhan Eren'in türkülerinin yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kara Tren

Özhan Eren 06:06
02

Yalan İmiş

Özhan Eren 04:49
03

Güle Yazdım Adını

Özhan Eren 04:25
04

Annem

Özhan Eren 04:13
05

Sarıkamış Türküsü

Özhan Eren 05:08
06

Ah Bu Gönlüm

Özhan Eren 04:55
07

Sor Beni

Özhan Eren 05:33

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KAPAT
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