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Türkü
Sarı Gelin
Sarı Gelin
Türkü
10 Parça | 47:52
Sarı Gelin gibi unutulmaz türküleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte dinlerken hüzne boğulacağın türkülerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Nerdesin
Şükriye Tutkun
04:46
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02
Yemen
Erkan Oğur
08:40
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03
Al Ömrümü
Kubat
03:54
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04
Acem Kızı
Selda Bağcan
04:37
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05
Uyan Sunam
Şükriye Tutkun
04:40
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06
Neredesin Sen
Aliye Mutlu
03:47
Sözleriyle Dinle
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07
Kara Tren
Orhan Hakalmaz
04:39
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08
Sarı Saçın Yaş Durur
Neşet Ertaş
04:05
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09
Köprüden Geçti Gelin
Kubat
04:07
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10
Sarı Gelin
Yavuz Bingöl
04:37
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