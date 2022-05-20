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7/24 Dinle Müzik Türleri Türkü Sarı Gelin
Sarı Gelin

Sarı Gelin

Türkü

10 Parça | 47:52
Sarı Gelin gibi unutulmaz türküleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte dinlerken hüzne boğulacağın türkülerin yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Nerdesin

Şükriye Tutkun 04:46
02

Yemen

Erkan Oğur 08:40
03

Al Ömrümü

Kubat 03:54
04

Acem Kızı

Selda Bağcan 04:37
05

Uyan Sunam

Şükriye Tutkun 04:40
06

Neredesin Sen

Aliye Mutlu 03:47
07

Kara Tren

Orhan Hakalmaz 04:39
08

Sarı Saçın Yaş Durur

Neşet Ertaş 04:05
09

Köprüden Geçti Gelin

Kubat 04:07
10

Sarı Gelin

Yavuz Bingöl 04:37
... KAPAT
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