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7/24 Dinle Müzik Türleri Türkü Sazlı Türküler
Sazlı Türküler

Sazlı Türküler

Türkü

10 Parça | 42:46
Sazlı türkü severler için en sevilenleri bu çalma listesi altında topladık. İşte sadece sazlı türkülerin yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gönül Dağı

Neşet Ertaş 04:58
02

Böyleymiş Kara Yazımız

Selda Bağcan 03:45
03

Çökertme

Sümer Ezgü 03:52
04

Su Sızıyor

Nuray Hafiftaş 03:19
05

Gesi Bağları

Mustafa Keser 03:45
06

Oy Benim Sevdiceğum

Şevval Sam 05:08
07

Al Yazmalım

Sibel Pamuk 05:16
08

O Yar Gelir

Arif Sağ 05:33
09

Yeşil Ördek

Orhan Hakalmaz 03:23
10

Beni Derde Salan Gelsin

Musa Eroğlu 03:47
... KAPAT
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