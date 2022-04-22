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Türkü
Sazlı Türküler
Sazlı Türküler
Türkü
10 Parça | 42:46
Sazlı türkü severler için en sevilenleri bu çalma listesi altında topladık. İşte sadece sazlı türkülerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Gönül Dağı
Neşet Ertaş
04:58
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02
Böyleymiş Kara Yazımız
Selda Bağcan
03:45
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03
Çökertme
Sümer Ezgü
03:52
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04
Su Sızıyor
Nuray Hafiftaş
03:19
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05
Gesi Bağları
Mustafa Keser
03:45
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06
Oy Benim Sevdiceğum
Şevval Sam
05:08
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07
Al Yazmalım
Sibel Pamuk
05:16
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08
O Yar Gelir
Arif Sağ
05:33
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09
Yeşil Ördek
Orhan Hakalmaz
03:23
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10
Beni Derde Salan Gelsin
Musa Eroğlu
03:47
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