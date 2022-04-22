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Türkü 17 Parça | 01:05:12 17 Parça | 01:05:12

Gönüllerde taht kurmuş unutulmaz türküleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Mihriban, Neredesin Sen ve Asiye gibi türkülerin yer aldığı çalma listesi...