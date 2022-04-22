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Türkü
17 Parça | 01:05:12
Gönüllerde taht kurmuş unutulmaz türküleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Mihriban, Neredesin Sen ve Asiye gibi türkülerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Neredesin Sen
Neşet Ertaş
05:28
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02
Zeytinyağlı
Zara
03:25
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03
Mihriban
Musa Eroğlu
04:19
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04
Sivas'ın Yollarına
Selda Bağcan
05:06
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05
Şeker Almaya Geldim
Songül Karlı
03:59
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06
Zühtü
Bedia Akartürk
03:47
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07
Mendilimin Yeşili
Aliye Mutlu
03:26
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08
Yarım Hava
Nuray Hafiftaş
03:18
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09
Jandarma
Mahmut Tuncer
04:02
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10
Güzelliğin On Para Etmez
Aşık Veysel
04:30
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