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Seçme Türküler

Seçme Türküler

Türkü

17 Parça | 01:05:12
Gönüllerde taht kurmuş unutulmaz türküleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Mihriban, Neredesin Sen ve Asiye gibi türkülerin yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Neredesin Sen

Neşet Ertaş 05:28
02

Zeytinyağlı

Zara 03:25
03

Mihriban

Musa Eroğlu 04:19
04

Sivas'ın Yollarına

Selda Bağcan 05:06
05

Şeker Almaya Geldim

Songül Karlı 03:59
06

Zühtü

Bedia Akartürk 03:47
07

Mendilimin Yeşili

Aliye Mutlu 03:26
08

Yarım Hava

Nuray Hafiftaş 03:18
09

Jandarma

Mahmut Tuncer 04:02
10

Güzelliğin On Para Etmez

Aşık Veysel 04:30
... KAPAT
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