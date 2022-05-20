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7/24 Dinle Müzik Türleri Türkü Seher Vakti
Seher Vakti

Seher Vakti

Türkü

10 Parça | 40:19
Özenle bestelenmiş, dillerden dile dolaşan unutulmaz türküleri senin için derledik. İşte Yavuz Bingöl, Kubat ve Sevcan Orhan gibi müzisyenlerin türkülerinin yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başımda Bir Sevda Döner

Musa Eroğlu 02:59
02

Seher Vakti

Neşet Ertaş 04:42
03

Mecnunum Leylamı Gördüm

Aşık Veysel 02:41
04

Seher Yeli

Erkan Oğur 06:23
05

Divane Gönlüm

Sevcan Orhan 05:04
06

Güzel Bu Nasıl Sevdaymış

Kubat 03:58
07

Karadır Kaşların

Fatih Kısaparmak 04:13
08

Tatlı Dillim

Selda Bağcan 02:11
09

Mihriban

Şükriye Tutkun 04:52
10

Değmen Benim

Yavuz Bingöl 03:16
... KAPAT
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