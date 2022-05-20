Seher Vakti

Türkü 10 Parça | 40:19 10 Parça | 40:19

Özenle bestelenmiş, dillerden dile dolaşan unutulmaz türküleri senin için derledik. İşte Yavuz Bingöl, Kubat ve Sevcan Orhan gibi müzisyenlerin türkülerinin yer aldığı çalma listesi...