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Türkü
Seher Vakti
Seher Vakti
Türkü
10 Parça | 40:19
Özenle bestelenmiş, dillerden dile dolaşan unutulmaz türküleri senin için derledik. İşte Yavuz Bingöl, Kubat ve Sevcan Orhan gibi müzisyenlerin türkülerinin yer aldığı çalma listesi...
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01
Başımda Bir Sevda Döner
Musa Eroğlu
02:59
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02
Seher Vakti
Neşet Ertaş
04:42
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03
Mecnunum Leylamı Gördüm
Aşık Veysel
02:41
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04
Seher Yeli
Erkan Oğur
06:23
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05
Divane Gönlüm
Sevcan Orhan
05:04
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06
Güzel Bu Nasıl Sevdaymış
Kubat
03:58
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07
Karadır Kaşların
Fatih Kısaparmak
04:13
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08
Tatlı Dillim
Selda Bağcan
02:11
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09
Mihriban
Şükriye Tutkun
04:52
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10
Değmen Benim
Yavuz Bingöl
03:16
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