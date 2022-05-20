Yalan Dünya

Türkü 10 Parça | 52:47 10 Parça | 52:47

Derin anlamlar taşıyan efsaneleşmiş türküleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Aşık Veysel, Arif Sağ ve Neşet Ertaş gibi değerli isimlerin türkülerinin yer aldığı çalma listesi...