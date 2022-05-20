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7/24 Dinle Müzik Türleri Türkü Yalan Dünya
Yalan Dünya

Yalan Dünya

Türkü

10 Parça | 52:47
Derin anlamlar taşıyan efsaneleşmiş türküleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Aşık Veysel, Arif Sağ ve Neşet Ertaş gibi değerli isimlerin türkülerinin yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yalan Dünya

Neşet Ertaş 06:24
02

Hani Benim Gençliğim

Ahmet Kaya 04:16
03

Böyleymiş Kara Yazımız

Selda Bağcan 03:45
04

Ses Verin Dağlar

Musa Eroğlu 04:26
05

Yaşamdan Ölüme

Kıvırcık Ali 05:20
06

Uyan Sunam

Şükriye Tutkun 04:40
07

Değme Felek

Cengiz Özkan 04:58
08

Gesi Bağları

Kubat 05:04
09

Uzun İnce Bir Yoldayım

Zara 04:32
10

Kara Toprak

Aşık Veysel 09:22
... KAPAT
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Şükriye Tutkun
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