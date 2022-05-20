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7/24 Dinle
Müzik Türleri
Türkü
Yalan Dünya
Yalan Dünya
Türkü
10 Parça | 52:47
Derin anlamlar taşıyan efsaneleşmiş türküleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Aşık Veysel, Arif Sağ ve Neşet Ertaş gibi değerli isimlerin türkülerinin yer aldığı çalma listesi...
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01
Yalan Dünya
Neşet Ertaş
06:24
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02
Hani Benim Gençliğim
Ahmet Kaya
04:16
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03
Böyleymiş Kara Yazımız
Selda Bağcan
03:45
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04
Ses Verin Dağlar
Musa Eroğlu
04:26
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05
Yaşamdan Ölüme
Kıvırcık Ali
05:20
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06
Uyan Sunam
Şükriye Tutkun
04:40
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07
Değme Felek
Cengiz Özkan
04:58
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08
Gesi Bağları
Kubat
05:04
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09
Uzun İnce Bir Yoldayım
Zara
04:32
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10
Kara Toprak
Aşık Veysel
09:22
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