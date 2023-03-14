Arctic Monkeys

Yabancı Alternatif 10 Parça | 34:48 10 Parça | 34:48

"Do I Wanna Know" şarkılarıyla bir dönem müzik listelerinin gözdesi olmuş Arctic Monleys grubunun en sevilen şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin! İşte Arctic Monkeys'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...