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Arctic Monkeys
Arctic Monkeys
Yabancı Alternatif
10 Parça | 34:48
"Do I Wanna Know" şarkılarıyla bir dönem müzik listelerinin gözdesi olmuş Arctic Monleys grubunun en sevilen şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin! İşte Arctic Monkeys'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Do I Wanna Know
Arctic Monkeys
04:25
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02
Whyd You Only Call Me When Youre High
Arctic Monkeys
02:43
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03
Old Yellow Bricks
Arctic Monkeys
03:10
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04
Mardy Bum
Arctic Monkeys
02:52
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05
Knee Socks
Arctic Monkeys
04:17
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06
Snap Out of It
Arctic Monkeys
03:16
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07
Arabella
Arctic Monkeys
03:27
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08
R U Mine
Arctic Monkeys
03:21
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09
505
Arctic Monkeys
04:13
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10
I Wanna Be Yours
Arctic Monkeys
03:04
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