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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Alternatif Arctic Monkeys
Arctic Monkeys

Arctic Monkeys

Yabancı Alternatif

10 Parça | 34:48
"Do I Wanna Know" şarkılarıyla bir dönem müzik listelerinin gözdesi olmuş Arctic Monleys grubunun en sevilen şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin! İşte Arctic Monkeys'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Do I Wanna Know

Arctic Monkeys 04:25
02

Whyd You Only Call Me When Youre High

Arctic Monkeys 02:43
03

Old Yellow Bricks

Arctic Monkeys 03:10
04

Mardy Bum

Arctic Monkeys 02:52
05

Knee Socks

Arctic Monkeys 04:17
06

Snap Out of It

Arctic Monkeys 03:16
07

Arabella

Arctic Monkeys 03:27
08

R U Mine

Arctic Monkeys 03:21
09

505

Arctic Monkeys 04:13
10

I Wanna Be Yours

Arctic Monkeys 03:04
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