Lana Del Rey

Yabancı Alternatif 10 Parça | 41:00 10 Parça | 41:00

"Summertime Sadness" adlı şarkısı ile ünlenen Lana Del Rey'in şarkılarını senin için derledik. İşte Lana Del Rey'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...