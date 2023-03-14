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Lana Del Rey
Lana Del Rey
Yabancı Alternatif
10 Parça | 41:00
"Summertime Sadness" adlı şarkısı ile ünlenen Lana Del Rey'in şarkılarını senin için derledik. İşte Lana Del Rey'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Blue Jeans
Lana Del Rey
04:20
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02
Let Me Love You Like A Woman
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03:19
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03
Video Games
Lana Del Rey
04:46
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04
This What Makes Us Girls
Lana Del Rey
03:54
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05
West Coast
Lana Del Rey
04:16
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06
Dark Paradise
Lana Del Rey
04:04
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07
Doin Time
Lana Del Rey
03:22
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08
Summertime Sadness
Lana Del Rey
04:22
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09
Born To Die
Lana Del Rey
04:46
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10
Young And Beatiful
Lana Del Rey
03:51
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