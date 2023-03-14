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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Alternatif Lana Del Rey
Lana Del Rey

Lana Del Rey

Yabancı Alternatif

10 Parça | 41:00
"Summertime Sadness" adlı şarkısı ile ünlenen Lana Del Rey'in şarkılarını senin için derledik. İşte Lana Del Rey'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Blue Jeans

Lana Del Rey 04:20
02

Let Me Love You Like A Woman

Lana Del Rey 03:19
03

Video Games

Lana Del Rey 04:46
04

This What Makes Us Girls

Lana Del Rey 03:54
05

West Coast

Lana Del Rey 04:16
06

Dark Paradise

Lana Del Rey 04:04
07

Doin Time

Lana Del Rey 03:22
08

Summertime Sadness

Lana Del Rey 04:22
09

Born To Die

Lana Del Rey 04:46
10

Young And Beatiful

Lana Del Rey 03:51
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