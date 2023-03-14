Lorde

Yabancı Alternatif 8 Parça | 30:13 8 Parça | 30:13

Alternatif müziğin sevilen isimlerinden Lorde'un en sevilen şarkılarını senin için derledik! İşte "Royals" gibi birbirinden popüler şarkılarının yer aldığı çalma listesi...