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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Alternatif Lorde
Lorde

Lorde

Yabancı Alternatif

8 Parça | 30:13
Alternatif müziğin sevilen isimlerinden Lorde'un en sevilen şarkılarını senin için derledik! İşte "Royals" gibi birbirinden popüler şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Royals

Lorde 03:20
02

Yellow Flicker Beat

Lorde 03:55
03

400 lux

Lorde 03:54
04

Supercut

Lorde 04:37
05

Solar Power

Lorde 03:13
06

Liability

Lorde 02:50
07

Ribs

Lorde 04:21
08

Green Light

Lorde 04:03
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