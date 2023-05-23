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Yabancı Alternatif
Nİckelback
Nİckelback
Yabancı Alternatif
7 Parça | 25:51
"How You Remind Me" isimli şarkılarıyla bir döneme damgasını vurmuş Kanadalı alternatif rock grubu Nickelback'in şarkılarını senin için derledik! İşte Nickelback'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Burn It to the Ground
Nickelback
03:30
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02
Photograph
Nickelback
04:24
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03
Someday
Nickelback
03:35
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04
When We Stand Together
Nickelback
03:06
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05
Savin Me
Nickelback
03:34
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06
She Keeps Me Up
Nickelback
03:57
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07
How You Remind Me
Nickelback
03:45
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