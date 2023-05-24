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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Alternatif Oasis
Oasis

Oasis

Yabancı Alternatif

8 Parça | 43:25
90'ların ünlü İngiliz alternatif rock grubu Osis'in şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin! İşte "Wonderwall" gibi popüler şarkılarının da yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Wonderwall

Oasis 03:54
02

Champagne Supernova

Oasis 07:30
03

Little By Little

Oasis 04:38
04

Live Forever

Oasis 04:50
05

Supersonic

Oasis 05:24
06

Stand By Me

Oasis 05:58
07

Don't Look Back In Anger

Oasis 05:02
08

Whatever

Oasis 06:09
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