Oasis

Yabancı Alternatif 8 Parça | 43:25 8 Parça | 43:25

90'ların ünlü İngiliz alternatif rock grubu Osis'in şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin! İşte "Wonderwall" gibi popüler şarkılarının da yer aldığı çalma listesi...