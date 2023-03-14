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Yabancı Alternatif
One Republic
One Republic
Yabancı Alternatif
9 Parça | 33:57
"Counting Stars" isimli şarkılarıyla bir dönem ses getirmiş ünlü alternatif rock grubu One Republic'in şarkılarını dilediğin zaman bu çalma listesinden ücretsiz olarak dinleyebilirsin.
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01
Love Runs Out
One Republic
03:54
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02
If I Lose Myself
One Republic
04:01
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03
Good Life
One Republic
03:57
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04
Someday
One Republic
03:04
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05
Stop&Stare
One Republic
03:54
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06
I Lived
One Republic
03:59
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07
Apologize
One Republic
03:06
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08
Secrets
One Republic
03:45
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09
Counting Stars
One Republic
04:17
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