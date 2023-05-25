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U2
U2
Yabancı Alternatif
10 Parça | 46:30
Hala çok severek dinlenen "With or With You" isimli şarkının sahibi ünlü rock grubu U2'nun şarkılarını senin için derledik! İşte U2'nun şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
I Will Follow
U2
03:44
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02
Vertigo
U2
03:09
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03
Walk On
U2
04:27
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04
One
U2
04:46
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05
All I Want Is You
U2
06:30
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06
New Years Day
U2
04:18
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07
I Still Haven't Found What I'm Looking For
U2
04:38
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08
Magnificent
U2
05:21
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09
Sunday Bloody Sunday
U2
04:41
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10
With or Without You
U2
04:56
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