U2

Yabancı Alternatif 10 Parça | 46:30 10 Parça | 46:30

Hala çok severek dinlenen "With or With You" isimli şarkının sahibi ünlü rock grubu U2'nun şarkılarını senin için derledik! İşte U2'nun şarkılarının yer aldığı çalma listesi...