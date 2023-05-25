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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Alternatif U2
U2

U2

Yabancı Alternatif

10 Parça | 46:30
Hala çok severek dinlenen "With or With You" isimli şarkının sahibi ünlü rock grubu U2'nun şarkılarını senin için derledik! İşte U2'nun şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

I Will Follow

U2 03:44
02

Vertigo

U2 03:09
03

Walk On

U2 04:27
04

One

U2 04:46
05

All I Want Is You

U2 06:30
06

New Years Day

U2 04:18
07

I Still Haven't Found What I'm Looking For

U2 04:38
08

Magnificent

U2 05:21
09

Sunday Bloody Sunday

U2 04:41
10

With or Without You

U2 04:56
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