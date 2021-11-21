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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Adele
Adele

Adele

9 Parça | 38:23

"Rolling İn The Deep" adlı şarkısıyla herkesi büyüleyen Adele'in şarkılarını senin için derledik. İşte Adele'in çok sevilen Someone Like You, Hello ve Set Fire To The Rain şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Rolling İn The Deep

Adele 03:50
02

Someone Like You

Adele 04:48
03

Someone Like You Remix

Adele 05:06
04

Set Fire To The Rain

Adele 04:02
05

Send My Love To Your New Lover

Adele 03:44
06

Hello

Adele 04:52
07

Hello

Adele 04:39
08

Fallıng In The Deep

Adele 03:48
09

Chasing Pavements

Adele 03:34

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