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Müzik Türleri
Yabancı Pop
Adele
Adele
9 Parça | 38:23
"Rolling İn The Deep" adlı şarkısıyla herkesi büyüleyen Adele'in şarkılarını senin için derledik. İşte Adele'in çok sevilen Someone Like You, Hello ve Set Fire To The Rain şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Rolling İn The Deep
Adele
03:50
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02
Someone Like You
Adele
04:48
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03
Someone Like You Remix
Adele
05:06
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04
Set Fire To The Rain
Adele
04:02
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05
Send My Love To Your New Lover
Adele
03:44
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06
Hello
Adele
04:52
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07
Hello
Adele
04:39
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08
Fallıng In The Deep
Adele
03:48
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09
Chasing Pavements
Adele
03:34
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