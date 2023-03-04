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Yabancı Pop
Ariana Grande
Ariana Grande
Yabancı Pop
13 Parça | 43:23
Popüler şarkılarıyla dillerden düşmeyen genç yetenek Arina Grande'nin en sevilen şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Just Like Magic
Ariana Grande
02:30
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02
34+35
Ariana Grande
02:53
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03
Stuck With U feat. Justin Bieber
Ariana Grande
03:49
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04
Side to Side feat. Nicki Minaj
Ariana Grande
03:46
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05
One Last Time
Ariana Grande
03:18
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06
Thank U, Next
Ariana Grande
03:27
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07
Into You
Ariana Grande
04:00
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08
Focus
Ariana Grande
03:31
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09
Problem feat. Iggy Azalea
Ariana Grande
03:14
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10
Break Free feat. Zedd
Ariana Grande
03:34
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