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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Ariana Grande
Ariana Grande

Ariana Grande

Yabancı Pop

13 Parça | 43:23
Popüler şarkılarıyla dillerden düşmeyen genç yetenek Arina Grande'nin en sevilen şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Just Like Magic

Ariana Grande 02:30
02

34+35

Ariana Grande 02:53
03

Stuck With U feat. Justin Bieber

Ariana Grande 03:49
04

Side to Side feat. Nicki Minaj

Ariana Grande 03:46
05

One Last Time

Ariana Grande 03:18
06

Thank U, Next

Ariana Grande 03:27
07

Into You

Ariana Grande 04:00
08

Focus

Ariana Grande 03:31
09

Problem feat. Iggy Azalea

Ariana Grande 03:14
10

Break Free feat. Zedd

Ariana Grande 03:34
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