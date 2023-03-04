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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Ava Max
Ava Max

Ava Max

Yabancı Pop

10 Parça | 29:34
Arnavut asıllı Amerikalı şarkıcı Ava Max'ın birbirinden güzel şarkılarını sizler için derledik...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Salt

Ava Max 03:00
02

Not Your Barbie Girl

Ava Max 03:06
03

Who's Laughing Now

Ava Max 02:58
04

Million Dollar Baby

Ava Max 03:04
05

My Head & My Heart

Ava Max 02:53
06

The Motto

Ava Max 02:44
07

So Am I

Ava Max 03:03
08

Alone feat. Alan Walker

Ava Max 02:57
09

Sweet but Psycho

Ava Max 03:07
10

Kings & Queens

Ava Max 02:42
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