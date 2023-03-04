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Yabancı Pop
Ava Max
Ava Max
Yabancı Pop
10 Parça | 29:34
Arnavut asıllı Amerikalı şarkıcı Ava Max'ın birbirinden güzel şarkılarını sizler için derledik...
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Şarkı Sözleri
Parça
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01
Salt
Ava Max
03:00
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02
Not Your Barbie Girl
Ava Max
03:06
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03
Who's Laughing Now
Ava Max
02:58
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04
Million Dollar Baby
Ava Max
03:04
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05
My Head & My Heart
Ava Max
02:53
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06
The Motto
Ava Max
02:44
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07
So Am I
Ava Max
03:03
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08
Alone feat. Alan Walker
Ava Max
02:57
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09
Sweet but Psycho
Ava Max
03:07
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10
Kings & Queens
Ava Max
02:42
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