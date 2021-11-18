×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Beyonce
Beyonce

Beyonce

10 Parça | 38:40

"Destiny's Child" grubuyla ünlenen başarılı şarkıcı Beyonce'un şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Beyonce'un şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Halo

Beyonce 04:22
02

Crazy In Love

Beyonce 03:55
03

Sweet Dreams

Beyonce 04:01
04

Single Ladies

Beyonce 03:18
05

Move Your Body

Beyonce 04:01
06

Love On Top

Beyonce 04:28
07

Diva

Beyonce 03:47
08

Deja Vu

Beyonce 03:17
09

Best Thing I Never Had

Beyonce 04:14
10

Beautiful Liar

Beyonce 03:17

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Madonna
Michael Jackson
Rihanna
Inna
Britney Spears
Dua Lipa
Jennifer Lopez
Justin Timberlake
Shakira

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x