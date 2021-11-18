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Yabancı Pop
Beyonce
Beyonce
10 Parça | 38:40
"Destiny's Child" grubuyla ünlenen başarılı şarkıcı Beyonce'un şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Beyonce'un şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Halo
Beyonce
04:22
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02
Crazy In Love
Beyonce
03:55
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03
Sweet Dreams
Beyonce
04:01
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04
Single Ladies
Beyonce
03:18
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05
Move Your Body
Beyonce
04:01
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06
Love On Top
Beyonce
04:28
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07
Diva
Beyonce
03:47
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08
Deja Vu
Beyonce
03:17
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09
Best Thing I Never Had
Beyonce
04:14
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10
Beautiful Liar
Beyonce
03:17
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