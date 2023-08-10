×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Bruno Mars
Bruno Mars

Bruno Mars

Yabancı Pop

6 Parça | 19:21
Müziğiyle ve tarzıyla pop dünyasında ikon haline gelmiş Bruno Mars'ın en sevilen şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin!
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Locked Out Of Heaven

Bruno Mars 03:54
02

Talking To The Moon

Bruno Mars 03:34
03

24K Magic

Bruno Mars 00:00
04

The Lazy Song

Bruno Mars 03:09
05

Uptown Funk

Bruno Mars 05:06
06

Grenade

Bruno Mars 03:38
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Anne-Marie
Madonna
Michael Jackson
Beyonce
Rihanna
Inna
Adele
Billie Eilish
Britney Spears
Dua Lipa
Enrique Iglesias
Jennifer Lopez
Justin Timberlake
Katy Perry
Lady Gaga
Selena Gomez
Shakira
Mariah Carey
Justin Bieber
Harry Styles

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı