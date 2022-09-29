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Yabancı Pop
Carla Bruni
Carla Bruni
Yabancı Pop
9 Parça | 28:13
Yumuşak ses tonuyla dinleyicilerini büyüleyen Carla Bruni'nin şarkılarını senin için derledik. İstediğin her vakitte buradan Carla Bruni'nin şarkılarını dinleyebilirsin...
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01
Miss You
Carla Bruni
03:32
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02
Stand By Your Man
Carla Bruni
02:43
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03
Enjoy The Silence
Carla Bruni
03:11
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04
Mon Raymond
Carla Bruni
03:06
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05
Tout Le Monde
Carla Bruni
03:16
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06
Jarrive A Toi
Carla Bruni
03:00
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07
Lamoureuse
Carla Bruni
03:01
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08
The Winner Takes It All
Carla Bruni
03:36
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09
Quelqu'un M'a Dit
Carla Bruni
02:48
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