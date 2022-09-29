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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Carla Bruni
Carla Bruni

Carla Bruni

Yabancı Pop

9 Parça | 28:13
Yumuşak ses tonuyla dinleyicilerini büyüleyen Carla Bruni'nin şarkılarını senin için derledik. İstediğin her vakitte buradan Carla Bruni'nin şarkılarını dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Miss You

Carla Bruni 03:32
02

Stand By Your Man

Carla Bruni 02:43
03

Enjoy The Silence

Carla Bruni 03:11
04

Mon Raymond

Carla Bruni 03:06
05

Tout Le Monde

Carla Bruni 03:16
06

Jarrive A Toi

Carla Bruni 03:00
07

Lamoureuse

Carla Bruni 03:01
08

The Winner Takes It All

Carla Bruni 03:36
09

Quelqu'un M'a Dit

Carla Bruni 02:48
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