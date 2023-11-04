Carly Rae Jepsen

Yabancı Pop 10 Parça | 33:52 10 Parça | 33:52

"Call Me Maybe" adlı şarkısıyla dünya çapında büyük bir ün kazanan Carly Rae Jepsen'ın en sevilen şarkılarını sizler için derledik. İşte Carly Rae Jepsen çalma listesi...