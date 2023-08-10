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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Charlie Puth
Charlie Puth

Charlie Puth

Yabancı Pop

5 Parça | 14:59
Müzik dünyasının sempatik ismi Charlie Puth'ın en sevilen şarkıları bu çalma listesinde!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Attention

Charlie Puth 03:31
02

We Don't Talk Anymore

Selena Gomez,Charlie Puth 03:37
03

How Long

Charlie Puth 00:00
04

Loser

Charlie Puth 03:29
05

See You Again

Charlie Puth 04:22
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