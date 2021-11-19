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Müzik Türleri
Yabancı Pop
Dua Lipa
Dua Lipa
9 Parça | 31:27
"Be The One" şarkısıyla çıkış yapan ve büyük beğeni toplayan son zamanların popüler ismi Dua Lipa'nın şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Dua Lipa'nın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Fever
Dua Lipa
02:37
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02
Levitating Feat. Madonna And Missy Elliott
Dua Lipa
04:08
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03
Be The One
Dua Lipa
03:24
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04
No Lie Feat Sean Paul
Dua Lipa
03:48
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05
New Rules
Dua Lipa
03:44
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06
We're Good
Dua Lipa
02:46
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07
Love Again
Dua Lipa
04:19
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08
Break My Heart
Dua Lipa
03:43
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09
Blow Your Mind
Dua Lipa
02:58
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