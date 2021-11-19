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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Dua Lipa
Dua Lipa

Dua Lipa

9 Parça | 31:27

"Be The One" şarkısıyla çıkış yapan ve büyük beğeni toplayan son zamanların popüler ismi Dua Lipa'nın şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Dua Lipa'nın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Fever

Dua Lipa 02:37
02

Levitating Feat. Madonna And Missy Elliott

Dua Lipa 04:08
03

Be The One

Dua Lipa 03:24
04

No Lie Feat Sean Paul

Dua Lipa 03:48
05

New Rules

Dua Lipa 03:44
06

We're Good

Dua Lipa 02:46
07

Love Again

Dua Lipa 04:19
08

Break My Heart

Dua Lipa 03:43
09

Blow Your Mind

Dua Lipa 02:58

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