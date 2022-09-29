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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Ed Sheeran
Ed Sheeran

Ed Sheeran

Yabancı Pop

9 Parça | 38:12
Son yılların en çok dinlenen şarkıcılarından Ed Sheeran'ın şarkılarını senin için derledik. İste Ed Sheeran'ın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Shape of You

Ed Sheeran 04:50
02

Give Me Love

Ed Sheeran 04:22
03

Afterglow

Ed Sheeran 03:18
04

Castle On The Hill

Ed Sheeran 04:48
05

Thinking Out Loud

Ed Sheeran 04:56
06

All of the Stars The Fault in Our Stars

Ed Sheeran 04:15
07

Photograph Me Before You

Ed Sheeran 04:17
08

Perfect

Ed Sheeran 04:39
09

Bibia Be Ye Ye

Ed Sheeran 02:47
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