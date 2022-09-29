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Yabancı Pop
Ed Sheeran
Ed Sheeran
Yabancı Pop
9 Parça | 38:12
Son yılların en çok dinlenen şarkıcılarından Ed Sheeran'ın şarkılarını senin için derledik. İste Ed Sheeran'ın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Shape of You
Ed Sheeran
04:50
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02
Give Me Love
Ed Sheeran
04:22
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03
Afterglow
Ed Sheeran
03:18
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04
Castle On The Hill
Ed Sheeran
04:48
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05
Thinking Out Loud
Ed Sheeran
04:56
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06
All of the Stars
The Fault in Our Stars
Ed Sheeran
04:15
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07
Photograph
Me Before You
Ed Sheeran
04:17
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08
Perfect
Ed Sheeran
04:39
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09
Bibia Be Ye Ye
Ed Sheeran
02:47
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