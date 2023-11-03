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Yabancı Pop
Ellie Goulding
Ellie Goulding
Yabancı Pop
10 Parça | 35:00
Love Me Like You Do, Burn gibi hit şarkılarla büyük başarı yakalamış İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ellie Goulding'in en sevilen şarkılarını derledik. İşte Ellie Goulding çalma listesi...
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01
Love Me Like You Do
Şarkı Sözleri
Ellie Goulding
04:10
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02
Miracle
Şarkı Sözleri
Calvin Harris,Ellie Goulding
03:05
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03
Outside
Şarkı Sözleri
Calvin Harris,Ellie Goulding
03:47
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04
Burn
Şarkı Sözleri
Ellie Goulding
03:51
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05
Hate Me feat. Juice WRLD
Şarkı Sözleri
Ellie Goulding
03:06
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06
Lights
Şarkı Sözleri
Ellie Goulding
03:30
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07
How Long Will I Love You
Ellie Goulding
02:28
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08
I Need Your Love
Calvin Harris,Ellie Goulding
03:52
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09
On My Mind
Şarkı Sözleri
Ellie Goulding
03:33
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10
Something in the Way You Move
Şarkı Sözleri
Ellie Goulding
03:38
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