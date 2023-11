Ellie Goulding

Yabancı Pop 10 Parça | 35:00 10 Parça | 35:00

Love Me Like You Do, Burn gibi hit şarkılarla büyük başarı yakalamış İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ellie Goulding'in en sevilen şarkılarını derledik. İşte Ellie Goulding çalma listesi...