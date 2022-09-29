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Yabancı Pop
Gwen Stefani
Gwen Stefani
Yabancı Pop
11 Parça | 39:59
No Doubt adlı grubun vokalistliği yapan başarılı şarkıcı Gwen Stefani'nin şarkılarını senin için derledik. İşte Gwen Stefani'nin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Wind It Up
Gwen Stefani
03:08
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02
What You Waiting For
Gwen Stefani
03:43
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03
The Sweet Escape
Gwen Stefani
04:06
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04
Rich Girl
Gwen Stefani
03:14
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05
Make Me Like You
Gwen Stefani
03:34
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06
Luxurious
Gwen Stefani
04:24
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07
Let Me Reintroduce Myself
Gwen Stefani
03:13
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08
Hollaback Girl
Gwen Stefani
03:20
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09
Cool
Gwen Stefani
03:09
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10
Bubble Pop Electric
Gwen Stefani
03:42
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