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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Gwen Stefani
Gwen Stefani

Gwen Stefani

Yabancı Pop

11 Parça | 39:59
No Doubt adlı grubun vokalistliği yapan başarılı şarkıcı Gwen Stefani'nin şarkılarını senin için derledik. İşte Gwen Stefani'nin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Wind It Up

Gwen Stefani 03:08
02

What You Waiting For

Gwen Stefani 03:43
03

The Sweet Escape

Gwen Stefani 04:06
04

Rich Girl

Gwen Stefani 03:14
05

Make Me Like You

Gwen Stefani 03:34
06

Luxurious

Gwen Stefani 04:24
07

Let Me Reintroduce Myself

Gwen Stefani 03:13
08

Hollaback Girl

Gwen Stefani 03:20
09

Cool

Gwen Stefani 03:09
10

Bubble Pop Electric

Gwen Stefani 03:42
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