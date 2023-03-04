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Yabancı Pop
Halsey
Halsey
Yabancı Pop
11 Parça | 37:34
Şarkı yazmaya 17 yaşında başlayan Halsey, ilk albümü Badlands'ı yayınladığından itibaren müzik kariyerini hızlı adımlarla çıkmaya devam ediyor. İşte Halsey'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Walls Could Talk
Halsey
01:42
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02
Strangers feat. Lauren Jauregui
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03:40
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03
You Should Be Sad
Halsey
03:25
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04
Colors
Halsey
04:07
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05
Gasoline
Halsey
03:17
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06
Control
Halsey
03:33
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07
Bad at Love
Halsey
03:01
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08
Eastside feat. Khalid, Benny Blaco
Halsey
02:53
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09
Him & I feat. G Eazy
Halsey
04:30
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10
Closer feat. The Chainsmokers
Halsey
04:03
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