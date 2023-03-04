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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Halsey
Halsey

Halsey

Yabancı Pop

11 Parça | 37:34
Şarkı yazmaya 17 yaşında başlayan Halsey, ilk albümü Badlands'ı yayınladığından itibaren müzik kariyerini hızlı adımlarla çıkmaya devam ediyor. İşte Halsey'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Walls Could Talk

Halsey 01:42
02

Strangers feat. Lauren Jauregui

Halsey 03:40
03

You Should Be Sad

Halsey 03:25
04

Colors

Halsey 04:07
05

Gasoline

Halsey 03:17
06

Control

Halsey 03:33
07

Bad at Love

Halsey 03:01
08

Eastside feat. Khalid, Benny Blaco

Halsey 02:53
09

Him & I feat. G Eazy

Halsey 04:30
10

Closer feat. The Chainsmokers

Halsey 04:03
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