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Yabancı Pop
James Arthur
James Arthur
Yabancı Pop
10 Parça | 18:38
Katıldığı The X Factor yarışmasıyla kazandığı birincilikle yıldızı parlayan James Arthur'un en sevilen şarkılarını sizler için hazırladık. İşte James Arthur çalma listesi...
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01
Impossible
Şarkı Sözleri
James Arthur
03:27
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02
Say You Won't Let Go
Şarkı Sözleri
James Arthur
00:00
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03
Rewrite The Stars
Şarkı Sözleri
Anne-Marie,James Arthur
03:39
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04
Can I Be Him
Şarkı Sözleri
James Arthur
00:00
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05
Train Wreck
Şarkı Sözleri
James Arthur
00:00
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06
Naked
Şarkı Sözleri
James Arthur
03:54
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07
Falling Like The Stars
Şarkı Sözleri
James Arthur
03:32
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08
Car's Outside
Şarkı Sözleri
James Arthur
04:06
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09
A Thousand Years
Şarkı Sözleri
James Arthur
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10
A Year Ago
Şarkı Sözleri
James Arthur
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