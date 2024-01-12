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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop James Arthur
James Arthur

James Arthur

Yabancı Pop

10 Parça | 18:38
Katıldığı The X Factor yarışmasıyla kazandığı birincilikle yıldızı parlayan James Arthur'un en sevilen şarkılarını sizler için hazırladık. İşte James Arthur çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Impossible

Şarkı Sözleri James Arthur 03:27
02

Say You Won't Let Go

Şarkı Sözleri James Arthur 00:00
03

Rewrite The Stars

Şarkı Sözleri Anne-Marie,James Arthur 03:39
04

Can I Be Him

Şarkı Sözleri James Arthur 00:00
05

Train Wreck

Şarkı Sözleri James Arthur 00:00
06

Naked

Şarkı Sözleri James Arthur 03:54
07

Falling Like The Stars

Şarkı Sözleri James Arthur 03:32
08

Car's Outside

Şarkı Sözleri James Arthur 04:06
09

A Thousand Years

Şarkı Sözleri James Arthur 00:00
10

A Year Ago

Şarkı Sözleri James Arthur 00:00
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