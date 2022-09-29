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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop James Blunt
James Blunt

James Blunt

Yabancı Pop

9 Parça | 35:40
İlk şarkısıyla listelerde 1 numaraya yerleşen James Blunt'un şarkılarını senin için derledik. İstediğin her vakitte buradan James Blunt şarkıları dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

1973

James Blunt 04:42
02

I Really Want You

James Blunt 03:40
03

I'll Be Your Man

James Blunt 03:40
04

Monsters

James Blunt 04:20
05

Carry You Home

James Blunt 03:53
06

Bonfire Heart

James Blunt 03:45
07

Same Mistake

James Blunt 03:51
08

Goodbye My Lover

James Blunt 04:19
09

Youre Beautiful

James Blunt 03:30
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