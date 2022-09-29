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Yabancı Pop
James Blunt
James Blunt
Yabancı Pop
9 Parça | 35:40
İlk şarkısıyla listelerde 1 numaraya yerleşen James Blunt'un şarkılarını senin için derledik. İstediğin her vakitte buradan James Blunt şarkıları dinleyebilirsin...
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01
1973
James Blunt
04:42
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02
I Really Want You
James Blunt
03:40
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03
I'll Be Your Man
James Blunt
03:40
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04
Monsters
James Blunt
04:20
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05
Carry You Home
James Blunt
03:53
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06
Bonfire Heart
James Blunt
03:45
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07
Same Mistake
James Blunt
03:51
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08
Goodbye My Lover
James Blunt
04:19
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09
Youre Beautiful
James Blunt
03:30
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