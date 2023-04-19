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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Jessie J
Jessie J

Jessie J

Yabancı Pop

9 Parça | 33:03
Güzel sesi ve şarkılarıyla kendine hayran bırakan Jessie J'in en sevilen parçalarından oluşan çalma listesini sizin için derledik. İşte karşınızda Jessie J...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Wild feat. Big Sean

Jessie J 03:34
02

Masterpiece

Jessie J 03:38
03

I Want Love

Jessie J 03:17
04

Nobody's Perfect

Jessie J 03:45
05

Who's Laughing Now

Jessie J 03:57
06

Who You Are

Jessie J 03:50
07

Flashlight

Jessie J 03:22
08

Domino

Jessie J 03:53
09

Price Tag feat. B.o.B

Jessie J 03:47
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