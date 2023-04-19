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Yabancı Pop
Jessie J
Jessie J
Yabancı Pop
9 Parça | 33:03
Güzel sesi ve şarkılarıyla kendine hayran bırakan Jessie J'in en sevilen parçalarından oluşan çalma listesini sizin için derledik. İşte karşınızda Jessie J...
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01
Wild feat. Big Sean
Jessie J
03:34
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02
Masterpiece
Jessie J
03:38
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03
I Want Love
Jessie J
03:17
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04
Nobody's Perfect
Jessie J
03:45
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05
Who's Laughing Now
Jessie J
03:57
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06
Who You Are
Jessie J
03:50
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07
Flashlight
Jessie J
03:22
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08
Domino
Jessie J
03:53
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09
Price Tag feat. B.o.B
Jessie J
03:47
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