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Yabancı Pop
Justin Bieber
Justin Bieber
Yabancı Pop
10 Parça | 33:59
Popülerliğini korumaya devam Justin Bieber'in çok sevilen şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Justin Bieber'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Baby
Justin Bieber
03:39
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02
As Long As You Love Me
Justin Bieber
03:50
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03
Boyfriend
Justin Bieber
02:51
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04
Never Let You Go
Justin Bieber
04:26
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05
Cold Water(major Lazer)
Justin Bieber
03:02
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06
Let Me Love You
Justin Bieber
03:27
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07
Let Me Love You (dj Snake)
Justin Bieber
03:26
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08
Lonely
Justin Bieber, Benny Blanco
02:30
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09
Where Are Ü Now
Justin Bieber
03:27
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10
Sorry
Justin Bieber
03:21
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