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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Justin Bieber
Justin Bieber

Justin Bieber

Yabancı Pop

10 Parça | 33:59
Popülerliğini korumaya devam Justin Bieber'in çok sevilen şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Justin Bieber'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Baby

Justin Bieber 03:39
02

As Long As You Love Me

Justin Bieber 03:50
03

Boyfriend

Justin Bieber 02:51
04

Never Let You Go

Justin Bieber 04:26
05

Cold Water(major Lazer)

Justin Bieber 03:02
06

Let Me Love You

Justin Bieber 03:27
07

Let Me Love You (dj Snake)

Justin Bieber 03:26
08

Lonely

Justin Bieber, Benny Blanco 02:30
09

Where Are Ü Now

Justin Bieber 03:27
10

Sorry

Justin Bieber 03:21
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