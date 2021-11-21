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Müzik Türleri
Yabancı Pop
Katy Perry
Katy Perry
13 Parça | 50:51
Renkli kişiliğiyle ve besteleriyle her zaman hit olmuş başarılı şarkıcı Katy Perry'nin şarkılarını senin için derledik. İşte Katy Perry'nin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Chained To The Rhythm Ft. Skip Marley
Katy Perry
04:02
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02
Wide Awake
Katy Perry
04:36
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03
Firework
Katy Perry
03:53
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04
I Kissed A Girl
Katy Perry
03:02
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05
Dark Horse
Katy Perry
03:35
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06
Hot N Cold
Katy Perry
03:54
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07
Tic Toc Calıfornıa
Katy Perry
02:59
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08
The One That Got Away
Katy Perry
03:47
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09
Teenage Dream
Katy Perry
05:35
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10
Roar
Katy Perry
03:45
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