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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Katy Perry
Katy Perry

Katy Perry

13 Parça | 50:51

Renkli kişiliğiyle ve besteleriyle her zaman hit olmuş başarılı şarkıcı Katy Perry'nin şarkılarını senin için derledik. İşte Katy Perry'nin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Chained To The Rhythm Ft. Skip Marley

Katy Perry 04:02
02

Wide Awake

Katy Perry 04:36
03

Firework

Katy Perry 03:53
04

I Kissed A Girl

Katy Perry 03:02
05

Dark Horse

Katy Perry 03:35
06

Hot N Cold

Katy Perry 03:54
07

Tic Toc Calıfornıa

Katy Perry 02:59
08

The One That Got Away

Katy Perry 03:47
09

Teenage Dream

Katy Perry 05:35
10

Roar

Katy Perry 03:45

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