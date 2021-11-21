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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Lady Gaga
Lady Gaga

Lady Gaga

10 Parça | 37:58

"Just Dance" ve "Poker Face" adlı şarkılarıyla dünya genelinde büyük yankı uyandıran Lady Gaga'nın şarkılarını senin için derledik. İşte Lady Gaga'nın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bad Romance

Lady Gaga 04:46
02

Poker Face

Lady Gaga 03:59
03

Alejandro

Lady Gaga 04:34
04

Paparazzi

Lady Gaga 03:31
05

Telephone Ft. Beyonce

Lady Gaga 03:41
06

Rain On Me Feat. Ariana Grande

Lady Gaga 03:03
07

Perfect Illusion

Lady Gaga 03:02
08

Million Reasons

Lady Gaga 03:26
09

Love Game

Lady Gaga 03:36
10

Born This Way

Lady Gaga 04:20

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