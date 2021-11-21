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Yabancı Pop
Lady Gaga
Lady Gaga
10 Parça | 37:58
"Just Dance" ve "Poker Face" adlı şarkılarıyla dünya genelinde büyük yankı uyandıran Lady Gaga'nın şarkılarını senin için derledik. İşte Lady Gaga'nın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Bad Romance
Lady Gaga
04:46
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02
Poker Face
Lady Gaga
03:59
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03
Alejandro
Lady Gaga
04:34
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04
Paparazzi
Lady Gaga
03:31
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05
Telephone Ft. Beyonce
Lady Gaga
03:41
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06
Rain On Me Feat. Ariana Grande
Lady Gaga
03:03
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07
Perfect Illusion
Lady Gaga
03:02
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08
Million Reasons
Lady Gaga
03:26
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09
Love Game
Lady Gaga
03:36
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10
Born This Way
Lady Gaga
04:20
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