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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Little Mix
Little Mix

Little Mix

Yabancı Pop

11 Parça | 41:52
Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock ve Jade Thirlwall'den oluşan İngiliz müzik grubu Little Mix'in sevilen şarkılarını sizleri için derledik. İşte karşınızda Little Mix'in en sevilen parçalarından oluşan çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Wings

Little Mix 03:39
02

DNA

Little Mix 04:02
03

Word Up!

Little Mix 03:26
04

Secret Love Song

Little Mix 04:10
05

Woman Like Me feat. Nicki Minaj

Little Mix 03:48
06

Hair

Little Mix 03:28
07

Move

Little Mix 03:45
08

Shout Out to My Ex

Little Mix 04:08
09

Salute

Little Mix 03:56
10

Black Magic

Little Mix 03:32
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