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Yabancı Pop
Little Mix
Little Mix
Yabancı Pop
11 Parça | 41:52
Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock ve Jade Thirlwall'den oluşan İngiliz müzik grubu Little Mix'in sevilen şarkılarını sizleri için derledik. İşte karşınızda Little Mix'in en sevilen parçalarından oluşan çalma listesi...
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01
Wings
Little Mix
03:39
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02
DNA
Little Mix
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03
Word Up!
Little Mix
03:26
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04
Secret Love Song
Little Mix
04:10
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05
Woman Like Me feat. Nicki Minaj
Little Mix
03:48
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06
Hair
Little Mix
03:28
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07
Move
Little Mix
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08
Shout Out to My Ex
Little Mix
04:08
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09
Salute
Little Mix
03:56
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10
Black Magic
Little Mix
03:32
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