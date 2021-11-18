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Yabancı Pop
Madonna
Madonna
14 Parça | 01:07:49
Her daim kendisinden söz ettiren, "Popun Kraliçesi" Madonna'nın şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Madonna'nın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Hung Up
Madonna
05:33
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02
Sorry
Madonna
04:47
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03
Give It To Me
Madonna
04:13
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04
Who's That Girl
Madonna
03:44
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05
La İsla Bonita
Madonna
04:00
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06
God Control
Madonna
08:21
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07
Miles Away
Madonna
04:49
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08
4 Minutes Ft. Justın Tımberlake
Madonna
04:05
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09
Frozen
Madonna
05:29
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10
Celebration
Madonna
03:35
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