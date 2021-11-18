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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Madonna
Madonna

Madonna

14 Parça | 01:07:49

Her daim kendisinden söz ettiren, "Popun Kraliçesi" Madonna'nın şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Madonna'nın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hung Up

Madonna 05:33
02

Sorry

Madonna 04:47
03

Give It To Me

Madonna 04:13
04

Who's That Girl

Madonna 03:44
05

La İsla Bonita

Madonna 04:00
06

God Control

Madonna 08:21
07

Miles Away

Madonna 04:49
08

4 Minutes Ft. Justın Tımberlake

Madonna 04:05
09

Frozen

Madonna 05:29
10

Celebration

Madonna 03:35

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