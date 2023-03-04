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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Miley Cyrus
Miley Cyrus

Miley Cyrus

Yabancı Pop

10 Parça | 35:45
Müzik endüstrisinin asi kızı Miley Cyrus'un en beğenilen şarkılarını derledik. İşte Miley'nin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Nothing Breaks Like a Heart feat. Mark Ronson

Miley Cyrus 03:37
02

When I Look at You

Miley Cyrus 03:43
03

Mother's Daughter

Miley Cyrus 03:40
04

Angels Like You

Miley Cyrus 03:18
05

The Climb

Miley Cyrus 03:54
06

Heart Of Glass

Miley Cyrus 03:34
07

We Can't Stop

Miley Cyrus 03:51
08

Jolene

Miley Cyrus 02:59
09

Wrecking Ball

Miley Cyrus 03:44
10

Party In The U.S.A

Miley Cyrus 03:25
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