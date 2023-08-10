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Müzik Türleri
Yabancı Pop
Nelly Furtado
Nelly Furtado
Yabancı Pop
7 Parça | 25:42
Düetleriyle meşhur, hip hop ve pop müzikleriyle herkesi kendine hayran bırakan Nelly Furtado'nun en favori şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Nelly Furtado'nun şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Do It
Nelly Furtado
03:41
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02
Waiting For The Night
Nelly Furtado
04:28
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03
Turn of The Light
Nelly Furtado
03:59
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04
All Good Things
Nelly Furtado
04:32
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05
Maneater
Nelly Furtado
04:50
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06
Say It Right
Nelly Furtado
04:12
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07
Promiscuous
Nelly Furtado
00:00
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