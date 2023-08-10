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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Nelly Furtado
Nelly Furtado

Nelly Furtado

Yabancı Pop

7 Parça | 25:42
Düetleriyle meşhur, hip hop ve pop müzikleriyle herkesi kendine hayran bırakan Nelly Furtado'nun en favori şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Nelly Furtado'nun şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Do It

Nelly Furtado 03:41
02

Waiting For The Night

Nelly Furtado 04:28
03

Turn of The Light

Nelly Furtado 03:59
04

All Good Things

Nelly Furtado 04:32
05

Maneater

Nelly Furtado 04:50
06

Say It Right

Nelly Furtado 04:12
07

Promiscuous

Nelly Furtado 00:00
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