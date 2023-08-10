Nelly Furtado

Yabancı Pop 7 Parça | 25:42 7 Parça | 25:42

Düetleriyle meşhur, hip hop ve pop müzikleriyle herkesi kendine hayran bırakan Nelly Furtado'nun en favori şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Nelly Furtado'nun şarkılarının yer aldığı çalma listesi...