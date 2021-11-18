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Müzik Türleri
Yabancı Pop
Rihanna
Rihanna
9 Parça | 39:48
Dönemine damga vuran "Pop İkonu" olarak anılan Rihanna'nın şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Rihanna'nın çok sevilen Disturbia, Where Have You Been, Rehab ve diğer şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Disturbia
Rihanna
04:21
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02
Man Down
Rihanna
05:39
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03
Te Amo
Rihanna
04:09
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04
Umbrella
Rihanna
04:14
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05
Rude Boy
Rihanna
03:44
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06
What's My Name
Rihanna
04:24
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07
Only Girl
Rihanna
04:11
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08
Where Have You Been
Rihanna
04:28
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09
Rehab
Rihanna
04:38
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