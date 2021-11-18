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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Rihanna
Rihanna

Rihanna

9 Parça | 39:48

Dönemine damga vuran "Pop İkonu" olarak anılan Rihanna'nın şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Rihanna'nın çok sevilen Disturbia, Where Have You Been, Rehab ve diğer şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Disturbia

Rihanna 04:21
02

Man Down

Rihanna 05:39
03

Te Amo

Rihanna 04:09
04

Umbrella

Rihanna 04:14
05

Rude Boy

Rihanna 03:44
06

What's My Name

Rihanna 04:24
07

Only Girl

Rihanna 04:11
08

Where Have You Been

Rihanna 04:28
09

Rehab

Rihanna 04:38

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