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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Selena Gomez
Selena Gomez

Selena Gomez

9 Parça | 33:31

Tatlılığıyla herkesi kendine hayran bırakan başarılı şarkıcı ve oyuncu Selana Gomez'in şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Selena Gomez'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Love You Like A Love Song

Selena Gomez 03:10
02

Same Old Love

Selena Gomez 03:12
03

Come Get It

Selena Gomez 04:49
04

Slow Down

Selena Gomez 03:31
05

Good For You

Selena Gomez 03:14
06

Hands To My Self

Selena Gomez 03:47
07

The Heart Wants It Wants

Selena Gomez 04:35
08

Rare

Selena Gomez 03:40
09

Kill Em With Kindness

Selena Gomez 03:33

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