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Müzik Türleri
Yabancı Pop
Selena Gomez
Selena Gomez
9 Parça | 33:31
Tatlılığıyla herkesi kendine hayran bırakan başarılı şarkıcı ve oyuncu Selana Gomez'in şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Selena Gomez'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Love You Like A Love Song
Selena Gomez
03:10
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02
Same Old Love
Selena Gomez
03:12
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03
Come Get It
Selena Gomez
04:49
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04
Slow Down
Selena Gomez
03:31
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05
Good For You
Selena Gomez
03:14
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06
Hands To My Self
Selena Gomez
03:47
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07
The Heart Wants It Wants
Selena Gomez
04:35
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08
Rare
Selena Gomez
03:40
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09
Kill Em With Kindness
Selena Gomez
03:33
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