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Yabancı Pop
Shakira
Shakira
23 Parça | 01:20:32
Şarkılarıyla ve dansıyla her zaman dikkat çeken Lübnan asıllı şarkıcı Shakira'nın şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Shakira'nın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Hips Don't Lie
Shakira
03:38
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02
Loca
Shakira
03:25
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03
Me Gusta
Shakira
03:10
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04
Waka Waka
Shakira
03:32
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05
Me Enamoré
Shakira
03:48
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06
Chantaje Ft. Maluma
Shakira
03:20
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07
Dare (la La La)
Shakira
03:30
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08
Bamboo
Shakira
03:35
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09
Objection
Shakira
04:23
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10
La Tortura
Shakira
03:44
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