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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Shakira
Shakira

Shakira

23 Parça | 01:20:32

Şarkılarıyla ve dansıyla her zaman dikkat çeken Lübnan asıllı şarkıcı Shakira'nın şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Shakira'nın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hips Don't Lie

Shakira 03:38
02

Loca

Shakira 03:25
03

Me Gusta

Shakira 03:10
04

Waka Waka

Shakira 03:32
05

Me Enamoré

Shakira 03:48
06

Chantaje Ft. Maluma

Shakira 03:20
07

Dare (la La La)

Shakira 03:30
08

Bamboo

Shakira 03:35
09

Objection

Shakira 04:23
10

La Tortura

Shakira 03:44

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