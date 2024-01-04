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Müzik Türleri
Yabancı Pop
Sia
Sia
Yabancı Pop
11 Parça | 40:03
Müzik kariyerine onlarca hit şarkı sığdıran Sia'nın sevilen şarkılarını sizler için bir araya getirdik. İşte "Sia" çalma listesi...
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01
Unstoppable
Şarkı Sözleri
Sia
03:34
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02
Cheap Thrills
Şarkı Sözleri
Sia
04:05
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03
Gimme Love
Sia
02:58
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04
Bird Set Free
Şarkı Sözleri
Sia
04:15
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05
California Dreamin'
Şarkı Sözleri
Sia
03:36
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06
Snowman
Sia
02:41
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07
Elastic Heart
Şarkı Sözleri
Sia
04:15
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08
Chandelier
Şarkı Sözleri
Sia
03:34
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09
Never Give Up
Şarkı Sözleri
Sia
03:42
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10
The Greatest
Şarkı Sözleri
Sia
03:28
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