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7/24 Dinle Müzik Türleri Yabancı Pop Sia
Sia

Sia

Yabancı Pop

11 Parça | 40:03
Müzik kariyerine onlarca hit şarkı sığdıran Sia'nın sevilen şarkılarını sizler için bir araya getirdik. İşte "Sia" çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Unstoppable

Şarkı Sözleri Sia 03:34
02

Cheap Thrills

Şarkı Sözleri Sia 04:05
03

Gimme Love

Sia 02:58
04

Bird Set Free

Şarkı Sözleri Sia 04:15
05

California Dreamin'

Şarkı Sözleri Sia 03:36
06

Snowman

Sia 02:41
07

Elastic Heart

Şarkı Sözleri Sia 04:15
08

Chandelier

Şarkı Sözleri Sia 03:34
09

Never Give Up

Şarkı Sözleri Sia 03:42
10

The Greatest

Şarkı Sözleri Sia 03:28
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